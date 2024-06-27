Центробанк: на фондовом рынке не должен измениться баланс интересов

Регулятор выступил против прямого доступа инвесторов к торгам, поскольку это размоет границы между инфраструктурной и брокерской деятельностью.

Банк России предложил участникам фондового рынка обсудить две модели работы бирж и брокеров. На повестке вопрос — сохранить разделение функций или дать возможность их совмещать.

Сейчас брокеры самостоятельно принимают заявки клиентов на покупку и продажу ценных бумаг. При этом участники рынка обсуждают вопрос о том, чтобы дать некоторым инвесторам право совершать сделки без участия посредников.

«Обе тенденции ведут к размыванию границ между инфраструктурной и брокерской деятельностью. Это меняет баланс интересов, а также влияет на устойчивость рынка, его инфраструктуры и финансовых посредников. Банк России считает, что при универсализации функций брокеров и бирж их издержки могут возрасти», — сказано на сайте ЦБ.

По итогам проведенного анализа Центробанк выступает за сохранение специализации брокеров и нынешней системы проведения торгов на фондовых биржах. Предложения об изменениях работы регулятор будет принимать до 31 июля.

Недавно мы писали, что инвесторам хотят дать прямой доступ на биржу.