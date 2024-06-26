С 2025 года у бизнеса на УСН будет больше волокиты с документами

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы своевременно перестроить работу.

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в НК, по которым малый и средний бизнес с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Предполагается, что будут действовать льготные ставки:

5% — для дохода до 250 млн рублей;

7% — если заработали от 250 до 450 млн.

Если применять эти ставки, предприниматель не сможет получить налоговый вычет.

На специальные режимы можно не переходить и сохранить право на вычеты, но тогда будетобщая ставка НДС 20%.

Что изменится в работе компаний?

Предпринимателям придется обращаться за помощью к бухгалтерам, которые умеют считать НДС. Компаниям будет нужно выставлять счета-фактуры покупателям, вести книги покупок и продаж, а также каждый квартал подавать декларации.

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений, но к ним можно вовремя подготовиться на вебинаре «Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?».

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