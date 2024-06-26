Депутаты хотят увеличить выплаты пенсионерам при стаже в 30 лет

Чтобы обеспечить достойную жизнь пенсионерам, депутаты собираются доплачивать им больше 26 тысяч рублей из федерального бюджета.

В Госдуму внесли законопроект с предложением увеличить пенсионные выплаты до двух прожиточных минимумов россиянам, у которых страховой стаж составляет не меньше 30 лет.

«Законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас пенсионерам доплачивают, если их пенсия не дотягивает до величины одного прожиточного минимума. При этом выплата не зависит от наличия страхового стажа.

На 2024 год величина прожиточного минимума установлена в размере 13 290 рублей. Двухкратная величина выплат составит в 2024 году более 26 тыс. рублей. Правительство не поддержало предложение депутатов.

По данным на 1 января 2023 года, число пенсионеров достигло 41 775 тыс. человек. Из них 34 266 тыс. получают пенсию по старости.