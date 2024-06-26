Заработал новый бесплатный сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана»

Сервис поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.

Все расчеты идут на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров. На основе данных от Росстата, ФНС и 2ГИС платформа подскажет:

какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе;

сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов;

на какую прибыль можно рассчитывать.

«Для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса, — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Новый сервис на Цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса».

На старте в сервисе уже более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж.

Бизнес-планы также содержат основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории (потребители, конкуренты, транспорт и даже парковки), расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность.

«Как и предприниматели, относящихся к субъектам МСП, произвести онлайн-расчеты рыночной ниши и составить бизнес-план могут и самозанятые. Для них на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход. Это в том числе услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий», — добавил Исаевич.

Сейчас расчеты в рамках нового сервиса доступны по 183 крупным городам. Прежде всего с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

Воспользоваться новым функционалом могут пользователи из 85 регионов. Сервис пока недоступен для новых регионов.