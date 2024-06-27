За нежилую недвижимость из регионального перечня ИП на УСН платит налог по ставке 2%

Налогообложение налогом на имущество физлиц идет так:
по недвижимости, не используемой в бизнесе – до 0,5%;
по недвижимости, используемой в бизнесе и включенной в региональный перечень – до 2%;
по недвижимости, используемой в бизнесе и не включенной в региональный перечень – налога нет.
В перечень включают административно-деловые центры, торговые центры (комплексы) и помещения в них.
Если ИП не согласен с тем, что его имущество включили в этот перечень, он может обжаловать это в суде.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.05.2024 № 03-05-06-01/45580.
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