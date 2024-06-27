Сбер откажется от устаревших карт Maestro, Virtual и ПРО100

С июля держатели устаревших карт не смогут оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах. Клиентов просят перейти на «Сберкарту Мир» с бесплатным обслуживанием.

В июле 2024 Сбербанк выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100. Условия обслуживания по ним устарели. Кроме того, в них невозможна бесконтактная оплата покупок.

«Банк выводит из обращения в июле карты Maestro, а также карты Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы "Мир"», — сказали в Сбере.

На счета этих карт по-прежнему будет можно зачислять средства и проводить переводы. Однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах будут недоступны.

Сотрудники Сбера просят владельцев устаревших карт перейти на «Сберкарту Мир»: обслуживание по ней будет бесплатным навсегда.

Оформить новую карту или перевыпустить старую можно в приложении «Сбербанк онлайн» или в офисе банка.