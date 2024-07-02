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Жилищное законодательство

Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Госдуму внесен разработанный депутатами законопроект об обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

Сейчас контроль за принятием решений об утверждении инвестпрограммы при разработке регулируемой организацией ее проекта отсутствует. Не закреплена и обязанность ресурсоснабжающих организаций разрабатывать такие программы. Законопроект направлен на решение этих проблем.

По словам авторов проекта, одна из причин ветшания коммунальной инфраструктуры — отсутствие в законодательстве обязанности РСО включать в производственные и инвестиционные программы мероприятия по текущему и капитальному ремонтам коммунальной инфраструктуры.

«Между тем, своевременное проведение указанных мероприятий позволит предотвратить наступление аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», — указано в пояснительной записке.

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Жилищное законодательство

Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Госдуму внесен разработанный депутатами законопроект об обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

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