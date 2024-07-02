Госдума хочет обязать вкладывать в обновление инфраструктуры ЖКХ

Сейчас контроль за принятием решений об утверждении инвестпрограммы при разработке регулируемой организацией ее проекта отсутствует. Не закреплена и обязанность ресурсоснабжающих организаций разрабатывать такие программы. Законопроект направлен на решение этих проблем.
По словам авторов проекта, одна из причин ветшания коммунальной инфраструктуры — отсутствие в законодательстве обязанности РСО включать в производственные и инвестиционные программы мероприятия по текущему и капитальному ремонтам коммунальной инфраструктуры.
«Между тем, своевременное проведение указанных мероприятий позволит предотвратить наступление аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», — указано в пояснительной записке.
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