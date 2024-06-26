👰 Если по брачному договору общая квартира досталась жене, она не должна платить за это НДФЛ

В общем случае имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Но по брачному договору его можно разделить между мужем и женой как угодно.

Минфин в письме от 10.06.2024 № 03-04-05/53663 разобрал ситуацию: в 2017 году супруги купили квартиру, а в 2023 по брачному договору она стала личной собственностью жены.

Вопрос: появилась ли материальная выгода от получения второй доли на квартиру и необходимо ли уплачивать НДФЛ?

Ответ Минфина: нет.

По пункту 5 ст. 208 НК в целях НДФЛ не учитывают доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физлиц, признаваемых членами семьи и близкими родственниками. Исключение – доходы, полученных ими по договорам ГПХ или трудовым соглашениям.

Аналогичное разъяснение по ситуации, когда женщине досталась общая квартира, Минфин давал в письме от 08.02.2022 № 03-04-05/8252.

Вместе с тем, если жене по брачному договору после развода отходит квартира, которая ранее была куплена мужем до брака, женщина должна заплатить НДФЛ — разъяснял ранее Минфин в письме № 03-04-05/74835 от 15.09.2021.