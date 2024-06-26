Риелторов могут обязать обучаться, сдавать экзамены и получать допуск

«У нас на сегодняшний момент любой из нас, присутствующих может назваться риелтором. Ладно, любой из нас. Человек вчера кошельки воровал в электричке, отсидел срок за мошенничество, вышел – и легко называется риелтором. И на нас вышли с этой проблемой именно сами риелторы. Профессиональное сообщество риелторов говорит: «Давайте наводить порядок». И мы считаем, что пришло время законодательно закрепить понятие риелторов», — сказал Кошелев.
По словам депутата, эти специалисты должны проходить обучение и сдавать экзамены по данному виду услуг, а также получать допуск на право носить профессию риелтор и оказывать эти услуги населению. Потом — попадание в государственный реестр, за которым должен следить Росреестр. И тогда история с мошенническими схемами сократится до минимума, считает Кошелев.
Он также считает, что объем вознаграждения от сопровождения сделок с недвижимостью не должен превышать определенную сумму.
«У нас есть куча примеров в разных странах. Например, не выше 2 процентов от сделки. У нас сейчас бывает, что человек не на улице, но сделку провели. И предприимчивый риелтор получил комиссию с продавца, с покупателя. В итоге и один и другой, все равно эти люди чувствуют себя обманутыми», — подчеркнул депутат.
Парламентарий считает, что законопроект о регулировании риелторов с вероятностью 99,9% будет межфракционным — потому что с этой проблемой сталкивались практически все.
Ранее Кошелев анонсировал, что Госдума готовит законопроект о праве запретить соседу посуточную аренду квартиры.
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