Риелторов могут обязать обучаться, сдавать экзамены и получать допуск

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Владимир Кошелев заявил, что услуги риелторов должны стать такими же безопасными, как нотариат.

«У нас на сегодняшний момент любой из нас, присутствующих может назваться риелтором. Ладно, любой из нас. Человек вчера кошельки воровал в электричке, отсидел срок за мошенничество, вышел – и легко называется риелтором. И на нас вышли с этой проблемой именно сами риелторы. Профессиональное сообщество риелторов говорит: «Давайте наводить порядок». И мы считаем, что пришло время законодательно закрепить понятие риелторов», — сказал Кошелев.

По словам депутата, эти специалисты должны проходить обучение и сдавать экзамены по данному виду услуг, а также получать допуск на право носить профессию риелтор и оказывать эти услуги населению. Потом — попадание в государственный реестр, за которым должен следить Росреестр. И тогда история с мошенническими схемами сократится до минимума, считает Кошелев.

Он также считает, что объем вознаграждения от сопровождения сделок с недвижимостью не должен превышать определенную сумму.

«У нас есть куча примеров в разных странах. Например, не выше 2 процентов от сделки. У нас сейчас бывает, что человек не на улице, но сделку провели. И предприимчивый риелтор получил комиссию с продавца, с покупателя. В итоге и один и другой, все равно эти люди чувствуют себя обманутыми», — подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что законопроект о регулировании риелторов с вероятностью 99,9% будет межфракционным — потому что с этой проблемой сталкивались практически все.

Ранее Кошелев анонсировал, что Госдума готовит законопроект о праве запретить соседу посуточную аренду квартиры.