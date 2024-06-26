🙅 Могут запретить посуточную аренду квартир без разрешения соседей

Об этом заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

«Мы сейчас готовим законопроект о том, что если человек принимает решение сдавать свою квартиру посуточно, он должен получить согласие от своих соседей по смежным квартирам. Я считаю, что это справедливо. Представьте, мы живем с вами на площадке, все привыкли, что ты видишь своих соседей, это одни и те же люди. Не очень приятно, когда у тебя каждый день приходят новые соседи с чемоданами, еще с какими-то вещами», — сказал Кошелев.

Ранее мы писали, что с 3 апреля начали действовать ограничения на сдачу квартир в аренду: разрешена посуточная сдача квартир в аренду, но с некоторыми ограничениями. В частности, нельзя сдавать жилье без приборов учета, а соседи могут обращаться в суд, если их права были нарушены. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева говорила, что данный закон будет совершенствоваться.