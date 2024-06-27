Депутат объяснил, за счет чего будет индексация работающим пенсионерам

По мнению председатель комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, переход с 2025 года на новую систему индексации пенсий стал возможен благодаря собираемости страховых взносов.

«… страховые взносы с учетом того, что очень низкая безработица, а также достаточно серьезно растет заработная плата, номинальная, реальная [ее часть], собираются неплохо», — пояснил он в телеграм-канале фракции «Единая Россия».

Топилин добавил, что так было не всегда: в 2015 году Россия оказалась в сложной экономической ситуации – тогда были объявлены первые санкции после воссоединения Крыма и России. Кроме того, в это время действовала старая пенсионная система, что обусловливало очень серьезный дефицит бюджета Пенсионного фонда.

В 2015-2016 гг. трансфер на обязательное пенсионное страхование составлял порядка триллиона рублей.

«Это столько, сколько не хватало собираемых взносов для выплаты пенсий. То есть Пенсионный фонд датировали с федерального бюджета. Сейчас этих дотаций практически нет. Теперь Пенсионный фонд сбалансирован: с учетом роста заработной платы выросла его собираемость», – уточнил Топилин.

Все эти позитивные факторы позволили перейти на нормальную систему индексации два раза в год как работающим, так и неработающим пенсионерам.

«Это правильное решение, которое позволит сделать пенсионную систему более справедливой, и позволит людям продолжать работать, не опасаясь того, что у них не будет индексации», – заключил Топилин.

Сегодня Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.