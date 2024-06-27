Какие расходы можно учитывать при УСН

Он установлен пунктом 1 статьи 346.16 НК. При этом расходы из этого списка должны быть документально подтверждены и обоснованы.
Если расходы в этот закрытый перечень не входят, то учитывать их при УСН нельзя. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.05.2024 № 03-11-11/45088.
Кроме того, недавно вышло несколько писем Минфина, в которых на вопросы о том, можно ли учитывать те или иные расходы, ответ один – что входит в перечень, то можно, что не входит – то нельзя. В частности, вопросы были про такие расходы:
копирование документов при нотариальном оформлении – письмо от 22.05.2024 № 03-11-11/46728;
использование радиочастотного спектра – письмо от 22.05.2024 № 03-11-11/46650;
услуги видео-конференц-связи – письмо от 22.05.2024 № 03-11-11/46725.
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