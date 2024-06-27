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УСН

Какие расходы можно учитывать при УСН

Список расходов, которые можно принять при расчете налоговой базы по УСН «доходы минус расходы» – закрытый.

Он установлен пунктом 1 статьи 346.16 НК. При этом расходы из этого списка должны быть документально подтверждены и обоснованы.

Если расходы в этот закрытый перечень не входят, то учитывать их при УСН нельзя. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.05.2024 № 03-11-11/45088.

Кроме того, недавно вышло несколько писем Минфина, в которых на вопросы о том, можно ли учитывать те или иные расходы, ответ один – что входит в перечень, то можно, что не входит – то нельзя. В частности, вопросы были про такие расходы:

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