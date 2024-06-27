Какие расходы можно учитывать при УСН

Список расходов, которые можно принять при расчете налоговой базы по УСН «доходы минус расходы» – закрытый.

Он установлен пунктом 1 статьи 346.16 НК. При этом расходы из этого списка должны быть документально подтверждены и обоснованы.

Если расходы в этот закрытый перечень не входят, то учитывать их при УСН нельзя. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.05.2024 № 03-11-11/45088.

Кроме того, недавно вышло несколько писем Минфина, в которых на вопросы о том, можно ли учитывать те или иные расходы, ответ один – что входит в перечень, то можно, что не входит – то нельзя. В частности, вопросы были про такие расходы:

Подробнее о том, что учитывать в доходах и расходах организаций и ИП на УСН, рассказываем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите все нужные для работы инструменты: сможете вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете записаться и получить новую профессию со скидкой за 9 900 рублей вместо 32 800 рублей. Старт нового потока — 1 июля!

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!