Сколько потребуется денег на индексацию пенсий в 2025 году

Со следующего года пенсия будет индексироваться дважды – с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля ее страховая часть.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев рассказал, что для работающих и неработающих пенсионеров индексация будет проводиться одинаково, на одинаковых принципах.

Он напомнил также, что работающих пенсионеров ожидает еще одно повышение с 1 августа, которое никто не отменял. Это перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом заработанных ими баллов.

Данный законопроект потребует серьезных расходов, говорит он.

В следующем году, предположительно, на его обеспечение потребуется 96,5 миллиардов рублей. В 2026 году — 177 миллиардов рублей. В 2027 году — 260 миллиардов рублей. Как видите, это не разовая выплата, а это постоянно нарастающие расходы пенсионного фонда. Тем не менее, сегодня пенсионная система сбалансирована, она может справиться с этой задачей, — подчеркнул Исаев.

Сегодня Госдума окончательно приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.