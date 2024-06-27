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Ценные бумаги

Росатом сможет выпускать облигации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который по инициативе Правительства РФ наделяет Росатом правом выпуска облигаций.

Закон позволит перевести госкорпорацию «Росатом» в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под поручительство Росатома.

Для защиты от инфляции средств фонда финансирования расходов, связанных с выводом из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, обращением с отработавшим ядерным топливом, и финансирования НИОКР по обоснованию и повышению безопасности этих объектов и фонда финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов закон установил возможность их размещения на банковских счетах госкорпорации, открытых в российских кредитных организациях.

Закон также уточнил полномочия Росатома по вопросам совместного ведения работ в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры РФ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России.

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Росатом сможет выпускать облигации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который по инициативе Правительства РФ наделяет Росатом правом выпуска облигаций.

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