До 1 июля российские ИП должны заплатить страховые взносы за 2023 год

До 01 июля 2024 года российские ИП должны заплатить страховые взносы за 2023 год в размере 1 процента с дохода более 300 тысяч рублей

ФНС России напоминает, что не позднее 01 июля 2024 года необходимо заплатить страховые взносы за 2023 год в размере 1 процента с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.

Когда ты зарегистрировался как ИП в России, то тебе надо платить налоги и страховые взносы. Страховые взносы бывают в фиксированном размере и в нефиксированном размере. Величина страховых взносов в фиксированном размере установлена налоговым кодексом. Их надо заплатить до 31 декабря. Страховые взносы в нефиксированном размере платятся в зависимости от величины выручки ИП. Их надо заплатить до 01 июля.

Величина страховых взносов в фиксированном размере:

— 2024 год: 49 500 рублей.

— 2023 год: 45 842 рублей.

Величина страховых взносов в нефиксированном размере составляет 1 процент от суммы дохода, свыше 300 тысяч рублей, но есть верхняя планка - не более 257 061 рубля за 2023 год.

Для ИП на УСН 1 процент считается с суммы полученных доходов за год. Для ИП на ПСН 1 процент считается не с реальной выручки, а с потенциально возможного к получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности. Такой потенциальный доход устанавливается законом субъекта РФ.