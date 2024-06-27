За изъятую недвижимость компания должна заплатить налог на прибыль

Если у компании изъяли недвижимость и выплатили за это компенсацию, она входит в доходы для налога на прибыль.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.03.2024 № 03-03-06/1/26730.

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, установлен статьей 251 НК и является закрытым.

Там нет компенсации за изъятую недвижимость. Поэтому такая компенсация входит в доходы для налога на прибыль.

Отметим, что аналогичная ситуация и при УСН — письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-11-06/2/116599. Вместе с тем есть законопроект, по которому такой доход при УСН не будет облагаться налогом.

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