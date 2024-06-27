На что обратить внимание в отчетности за 1 полугодие 2024 года? Узнаете на вебинаре уже сегодня в 15:00

Какие отчеты, куда и в какие сроки должны сдавать организации и ИП по итогам первого полугодия 2024 года. Разберитесь на вебинаре от Надежды Камышевой и ничего не пропустите!

Ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2024 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился. На вебинаре «Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание» разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также, на что нужно обратить внимание. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Что сдают и когда по итогам полугодия организации: на ОСНО; на УСН; на ЕСХН; на АУСН; ИП.

Отчетность по сотрудникам в ФНС.

Отчетность в СФР.

На что обратить внимание при сдаче отчетности.

Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!