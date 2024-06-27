На что обратить внимание в отчетности за 1 полугодие 2024 года? Узнаете на вебинаре уже сегодня в 15:00

Ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2024 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился. На вебинаре «Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание» разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также, на что нужно обратить внимание. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Что сдают и когда по итогам полугодия организации:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
Отчетность по сотрудникам в ФНС.
Отчетность в СФР.
На что обратить внимание при сдаче отчетности.
Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.
Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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