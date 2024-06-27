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Отчетность

На что обратить внимание в отчетности за 1 полугодие 2024 года? Узнаете на вебинаре уже сегодня в 15:00

Какие отчеты, куда и в какие сроки должны сдавать организации и ИП по итогам первого полугодия 2024 года. Разберитесь на вебинаре от Надежды Камышевой и ничего не пропустите!

Ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2024 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился. На вебинаре «Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание» разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также, на что нужно обратить внимание. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Что сдают и когда по итогам полугодия организации:

    • на ОСНО;

    • на УСН;

    • на ЕСХН;

    • на АУСН;

    • ИП.

  • Отчетность по сотрудникам в ФНС.

  • Отчетность в СФР.

  • На что обратить внимание при сдаче отчетности.

  • Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
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Отчетность

На что обратить внимание в отчетности за 1 полугодие 2024 года? Узнаете на вебинаре уже сегодня в 15:00

Какие отчеты, куда и в какие сроки должны сдавать организации и ИП по итогам первого полугодия 2024 года. Разберитесь на вебинаре от Надежды Камышевой и ничего не пропустите!

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Павел Бессонов
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☝🏻Такая формулировка содержится на первом месте в разделе принципы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Больничные

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

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Трудовое право

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Даже если обе стороны согласны трансформировать бессрочный трудовой договор в срочный, такая трансформация будет незаконной.

Ольга
Налоговые изменения 2025

Заметки об НДС при УСН с 2025 г. По мотивам законопроекта, в первом чтении

Изучаю нашумевший законопроект, чтобы разложить по полочкам кашу в голове — набрасываю заметки. Много раз выручала привычка создавать файлик с выводами при изучении какой-то новой темы. Вот решила выложить свои заметки в блог, вдруг будет кому-то полезно. А может кто-то найдет ошибки в моих выводах — и тогда заметка станет еще более полезной мне))

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Больничные

Вышли новые бланки для оплаты больничных

Сведения о застрахованном лице, которые оформляют для оплаты больничных, теперь будут новой формы.

Обучение для бухгалтеров

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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас

Скромность украшает человека, а корпоративно-инвестиционное бизнес-подразделение Сбера украшает втройне. Аналитики Sber CIB представили прогноз по лучшим дивидендным историям на российском фондовом рынке, но себя скромно пропустили. А вот по ряду компаний дивидендная доходность может быть более 20% к текущим ценам. Посмотрим, в кого верят господа из Сбера.

Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB прямо сейчас
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Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Резиденты ТОР теперь могут без торгов получать госимущество

Предприниматели, которые выполнят инвестиционные обязательства, получат право выкупить государственное или муниципальное имущество без проведения торгов.

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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 19. Высокий уровень риска

Мы снова с критериями риска. Те, которые налоговая служба относит к признакам однодневок. Акты по ним получат те, у чьих контрагентов окажется много признаков однодневок. А если среди этих признаков обнаружат такие, которые мы относим к высокому уровню риска, то вероятность получить акт с доначислениями существенно увеличивается.

Критерии однодневок № 19. Высокий уровень риска
Обзоры для бухгалтера

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют: закон принят. С «физиков» будут взыскивать налоги без суда. Развод станет дороже. 🚀«Ночной бухгалтер» № 1711

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ценные бумаги

Росатом сможет выпускать облигации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который по инициативе Правительства РФ наделяет Росатом правом выпуска облигаций.

Страховые взносы

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Интернет и IT

Бизнесу упростили внедрение цифровых инноваций

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, который совершенствует механизм применения экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение

Комиссия прошла, протокол на руках. Что делаем?

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение
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Пенсии

Сколько потребуется денег на индексацию пенсий в 2025 году

Со следующего года пенсия будет индексироваться дважды – с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля ее страховая часть.

Маркировка товаров

Система маркировки заблокировала продажу больше 8 млн литров пива

Кассы не дают пробить просрочку, продукцию с поддельными кодами маркировки и товары с признаками контрафакта.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Мошенничество

Обличена новая схема мошенников по отъему земельных участков

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о новой схеме мошенников по отъему земельной собственности.

Интересные материалы

Миграционный учет

Одобрен пакет законов об усилении контроля за мигрантами

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики.