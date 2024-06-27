Евросоюз разблокирует часть зависших транзакций из России

Российские компании и физлица могут один раз снять блокировку с денежного перевода в ЕС, если в цепочке транзакций посредником был банк под санкциями.

Отправители денег из России в страны ЕС теперь имеют право разблокировать переводы, если они совершались неподсанкционными лицами.

Санкции обязали финансовые организации Евросоюза блокировать переводы, в которых участвуют российские подсанкционные банки. Однако сейчас внесли изменения в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств. Об этом пишет РБК.

Согласно документу, европейские государства могут снять блокировку с замороженного платежа, если операция приостановлена из-за наличия в цепочке транзакций банка под санкциями. Денежные переводы разблокируют, если:

отправитель и получатель средств — это физлица или компании, которые не находятся под санкциями ЕС;

перевод был со счета неподсанкционного банка, а банк под санкциями был только посредником. О его участии в операции клиент мог не догадываться.

«Нарушением может быть, если получатель или отправитель платежа на самом деле действуют в интересах санкционного лица, а также если перевод осуществляется в целях оплаты европейских товаров и услуг, экспорт которых запрещен в Россию», — сказал юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.

Кроме того, Евросоюз может снять блокировку с переводов, если бенефициары — это граждане ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также физлица с видом на жительство.

Основатель бельгийской юрфирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов заметил, что может быть выдано только одно разрешение на разблокировку перевода.

Этот механизм не распространяется на деньги и ценные бумаги, которые хранятся на счетах в депозитариях Clearstream и Euroсlear.