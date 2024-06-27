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На Дальнем Востоке расширят налоговые льготы для инвесторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект Правительства, который расширяет льготы для инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Законопроект предусматривает изменения в ч. 2 ст. 427 НК, которая в нынешней редакции позволяет резидентам территории опережающего развития (ТОР) ДФО или свободного порта Владивосток, получившим статус только после 1 января 2023 года, самим определять дату начала применения пониженных тарифов страховых взносов, которые составляют 7,6%.

Кабмин предлагает дать возможность переносить начало действия налоговой льготы и для тех инвесторов, которые получили статус резидента до 2023 года. Практика показывает, что первые 3-5 лет после получения указанных статусов инвесторами идет подготовка проектной документации, создаются объекты недвижимости, приобретается и монтируется производственное оборудование.

На сроки реализации проектов влияют климат, недостаточный уровень развития транспортной и энергетической инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории. Введенные санкции тоже оказывают влияние на сроки реализации инвестпроектов.

Ранее мы сообщали, что для ТОР расширили льготу по страховым взносам.

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