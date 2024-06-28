Смеси для кальяна приравняют к никотиновой продукции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравняет бестабачные смеси для нагревания к никотиновой продукции.

В пояснительной записке к проекту сказано, что наряду с электронными системами доставки никотина, включая вейпы, набирают популярность бестабачные смеси для нагревания — кальянные смеси на основе нетабачного сырья. Как правило, в них добавлены вкусоароматические и прочие вещества.

Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество «скрытого» никотина.

В отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси сейчас не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия.

Законопроект относит никотинсодержащие (с массовой долей никотина не менее 0,01%) и безникотиновые (с массовой долей никотина менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания по аналогии с никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями к никотинсодержащей продукции

По мнению законодателей, это логичный шаг на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.