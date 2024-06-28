Минфин продлит эксперимент по внедрению исламского банкинга

Эксперимент с исламским банкингом был рассчитан на два года, но власти его продлят.

Замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что эксперимент по внедрению исламского банкинга будет продлен.

«Пилот рассчитан пока на 2 года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования», — сказал Чебесков.

Эксперимент начался 1 сентября 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Исламский банкинг вместо классических займов под проценты предлагает рассрочку, лизинг и долевое финансирование.

Эта концепция предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также нельзя инвестировать в производство табака и алкоголя, переработку некоторых видов мяса.

Банки будут оформлять денежные займы юридическим и физическим лицам без процентов. А также предоставлять рассрочку при заключении договоров купли-продажи, в том числе недвижимости.

Недавно мы писали, что исламский банкинг будет интересен 90 тыс. компаний.