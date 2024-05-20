Исламский банкинг будет интересен 90 тысячам компаний

По оценкам Сбера, к 2030 году 30% населения будут составлять мусульмане. Услуги банка, которые не противоречат нормам шариата, заинтересуют 5 млн человек.

Потенциальными клиентами, которые будут пользоваться услугами исламского банкинга, могут стать 90 тыс. юридических и 5 млн физических лиц.

«Прогноз в том, что к 2030 году 30% будет составлять население, которое следует определенным этическим принципам [мусульмане]. Мы не можем на это не реагировать», — сказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

2 млн клиентов Сбера уже пользуются услугами банка, которые не противоречат нормам шариата. В основном это платежи, переводы и мобильный банк.

Недавно мы писали, что Тинькофф запустил банковскую карту по нормам шариата.

Владельцы карт смогут без комиссии переводить деньги жителям Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других мусульманских стран.

По карте не пройдет оплата продуктов, товаров и услуг из харамных сфер. Например, будет нельзя купить табачные изделия и алкогольные напитки навынос, оплатить услуги ломбарда и принять участие в азартных играх.

Также мы сообщали, что Минфин начнет активно развивать исламский банкинг.