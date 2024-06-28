Сбер выплатит ученым в области искусственного интеллекта премию 16,5 млн рублей

Исследователи, которые достигли научных результатов с помощью искусственного интеллекта, смогут получить премию от Сбера.

Сбербанк в рамках собственной научной премии создал новую номинацию «AI в науке». Призовой фонд составляет 16,5 млн рублей.

«Искусственный интеллект сегодня все шире применяется в научном процессе, и нам важно выявить лучшие практики его использования и рассказать о них всему миру. Поэтому оргкомитетом премии было принято решение расширить номинации, чтобы поддержать молодых ученых, которые активно используют AI-технологии в своей работе», — сказал руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Лауреатами премии могут стать исследователи в возрасте до 35 лет, которые использую технологии искусственного интеллекта для достижения научных результатов.

Результаты номинантов, полученные с помощью AI, должны быть представлены на АI-конференциях и подтверждены публикациями в журналах Q1 в 2020–2024 годах.

Кроме номинации «AI в науке», Сбер в 2024 году выберет еще трех победителей за научные достижения в течение последних 10 лет. Общий призовой фонд составляет 76,5 млн рублей.