За неуплату алиментов перестанут пускать на футбольные матчи

Карту болельщика могут заблокировать, если у ее владельца будут долги по алиментам.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов завил, что болельщикам могут запретить посещение футбольных матчей, если у них есть долги по алиментам.

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов.

Также он добавил, что стоимость входных билетов на футбол достаточно высокая, при этом сам матч носит развлекательных характер. Если человек будет включен в реестр должников по алиментам, его карту болельщика могут заблокировать.

Недавно мы писали, что в России начнет работать реестр должников по алиментам. Госдума уже приняла закон, он вступит в силу с 24 мая 2025 года.