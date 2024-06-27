За неуплату алиментов перестанут пускать на футбольные матчи

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов завил, что болельщикам могут запретить посещение футбольных матчей, если у них есть долги по алиментам.
«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов.
Также он добавил, что стоимость входных билетов на футбол достаточно высокая, при этом сам матч носит развлекательных характер. Если человек будет включен в реестр должников по алиментам, его карту болельщика могут заблокировать.
Недавно мы писали, что в России начнет работать реестр должников по алиментам. Госдума уже приняла закон, он вступит в силу с 24 мая 2025 года.
Комментарии2
тююююю
угроза из того мультика "только не бросай меня в терновый куст" !
Если предположим какой-то дядя (или тётя - тоже бывает) алиментщик-алиментщик. У него долгов по алиментам накопилось сравни с состоянием Абрамовича..... Ну и не ходит он на эти футболы, он их и заставляй смотреть не хочет.
Ну так что? значит в расчёте?
Не, ну а как? Если он понёс наказание, то его преступление должно считаться искупленым! Из логики вещей так должно быть?
ну вот и отдайте этот билет его детям и бывшим супругам - пусть радуются и считают что долги уплачены.