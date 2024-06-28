Бухгалтерам расскажут все про уголовно-правовой аудит компании

Компания Bishenov & Partners приглашает на вебинар по уголовно-правовому аудиту предприятия. Он состоится 4 июля в 15:00 мск!

В рамках мероприятия будут разобраны практические кейсы, которые наглядно продемонстрируют важность уголовно-правового аудита. Рассмотрят современные методики и инструменты уголовно-правового аудита, обзор актуальных изменений в законодательстве, а также практические советы для минимизации рисков уголовного преследования.

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На вебинаре вы узнаете:

о важности уголовно-правовой защиты бизнеса;

практических кейсах;

основных методиках и инструментах работы с уголовно-правовыми рисками бизнеса.

Подключайтесь к вебинару 4 июля в 15:00 мск и защитите компанию от рисков!