Бухгалтерам расскажут все про уголовно-правовой аудит компании

Компания Bishenov & Partners приглашает на вебинар по уголовно-правовому аудиту предприятия. Он состоится 4 июля в 15:00 мск!
В рамках мероприятия будут разобраны практические кейсы, которые наглядно продемонстрируют важность уголовно-правового аудита. Рассмотрят современные методики и инструменты уголовно-правового аудита, обзор актуальных изменений в законодательстве, а также практические советы для минимизации рисков уголовного преследования.
На вебинаре вы узнаете:
о важности уголовно-правовой защиты бизнеса;
практических кейсах;
основных методиках и инструментах работы с уголовно-правовыми рисками бизнеса.
Подключайтесь к вебинару 4 июля в 15:00 мск и защитите компанию от рисков!
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