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Санкции 2022-2024

Депутат: снижение эффективности санкций США расширит возможности России

Газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники пишет, что власти США не могут слишком сильно давить санкциями на энергетический сектор России, Ирана и Венесуэлы, поскольку это приведет к скачку цен на нефть во всем мире. Еще одна причина – скорые выборы президента США.

Стратегические запасы нефти в США находятся на самом низком уровне. Мы видим, как значительная часть мира, в частности Ближний Восток, отказывается от нефтедоллара как основного способа расчетов за нефть. Объемы, которые Россия поставляет на мировой рынок нефти, влияют, в том числе, на ценообразование. В этих условиях США пытаются найти некие балансы между своими интересами и желаниями навредить российской экономике, — заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат Алексей Канаев.

Он отметил, что фактически требования исполнять санкции относятся не столько к американской экономике, сколько к европейской и другим сателлитам США, а сами американцы пытаются максимизировать свои прибыли как с точки зрения приобретения энергоресурсов, так и с точки зрения поставок того же сжиженного газа на европейский рынок.

«К чему это приведет? Ну, очевидно, что это снижает эффективность санкций, это расширяет наши возможности. А тактически мы все равно видим, что эпоха монополярного мира, экономического давления США, она постепенно заканчивается. США сейчас поджимают хвост и вынуждены балансировать между инфляционными давлениями», — резюмировал Канаев.

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Санкции 2022-2024

Депутат: снижение эффективности санкций США расширит возможности России

Газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники пишет, что власти США не могут слишком сильно давить санкциями на энергетический сектор России, Ирана и Венесуэлы, поскольку это приведет к скачку цен на нефть во всем мире. Еще одна причина – скорые выборы президента США.

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