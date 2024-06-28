Депутат: снижение эффективности санкций США расширит возможности России

Стратегические запасы нефти в США находятся на самом низком уровне. Мы видим, как значительная часть мира, в частности Ближний Восток, отказывается от нефтедоллара как основного способа расчетов за нефть. Объемы, которые Россия поставляет на мировой рынок нефти, влияют, в том числе, на ценообразование. В этих условиях США пытаются найти некие балансы между своими интересами и желаниями навредить российской экономике, — заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат Алексей Канаев.
Он отметил, что фактически требования исполнять санкции относятся не столько к американской экономике, сколько к европейской и другим сателлитам США, а сами американцы пытаются максимизировать свои прибыли как с точки зрения приобретения энергоресурсов, так и с точки зрения поставок того же сжиженного газа на европейский рынок.
«К чему это приведет? Ну, очевидно, что это снижает эффективность санкций, это расширяет наши возможности. А тактически мы все равно видим, что эпоха монополярного мира, экономического давления США, она постепенно заканчивается. США сейчас поджимают хвост и вынуждены балансировать между инфляционными давлениями», — резюмировал Канаев.
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