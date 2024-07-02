Соцфонд исполнил свой бюджет-2023 с дефицитом, а ФОМС с профицитом

СФР
Согласно одобренному закону:
общий объем доходов — больше 13,2 трлн рублей. В том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;
расходы — 13,8 трлн;
дефицит — около 600 млрд рублей.
Все обязательства перед гражданами по социальному и пенсионному страхованию, а также по выплате пенсий и пособий были выполнены в установленные сроки в полном объеме.
Фонд обязательного медстрахования
По принятому закону:
общий объем доходов — 3,3 трлн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
общий объем расходов — 3,2 трлн.
Бюджет в 2023 году исполнен с профицитом.
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