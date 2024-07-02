Соцфонд исполнил свой бюджет-2023 с дефицитом, а ФОМС с профицитом

Госдума приняла законы об исполнении бюджетов Социального фонда (СФР) и ФОМС в 2023 году.

СФР

Согласно одобренному закону:

общий объем доходов — больше 13,2 трлн рублей. В том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

расходы — 13,8 трлн;

дефицит — около 600 млрд рублей.

Все обязательства перед гражданами по социальному и пенсионному страхованию, а также по выплате пенсий и пособий были выполнены в установленные сроки в полном объеме.

Фонд обязательного медстрахования

По принятому закону:

общий объем доходов — 3,3 трлн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

общий объем расходов — 3,2 трлн.

Бюджет в 2023 году исполнен с профицитом.