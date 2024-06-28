Физлицам будут пересчитывать имущественные налоги по заявлению

Законопроект с такой поправкой в НК принят в первом чтении.
Заявление о перерасчете налоговики рассмотрят в течение 30 дней. И если перерасчет сделают, пришлют новое налоговое уведомление.
Уплатить налог надо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с перерасчетом.
Форму заявления на перерасчет утвердит ФНС. Проект уже опубликован на федеральном портале.
Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.
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