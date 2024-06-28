Физлицам будут пересчитывать имущественные налоги по заявлению

В НК введут новую норму, по которой при наличии оснований, влекущих перерасчет суммы ранее исчисленного налога, физлица могут представить в любую налоговую инспекцию заявление о перерасчете.

Законопроект с такой поправкой в НК принят в первом чтении.

Заявление о перерасчете налоговики рассмотрят в течение 30 дней. И если перерасчет сделают, пришлют новое налоговое уведомление.

Уплатить налог надо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с перерасчетом.

Форму заявления на перерасчет утвердит ФНС. Проект уже опубликован на федеральном портале.

Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.