₽ Заказать рекламу
Налог на имущество физических лиц

Физлицам будут пересчитывать имущественные налоги по заявлению

В НК введут новую норму, по которой при наличии оснований, влекущих перерасчет суммы ранее исчисленного налога, физлица могут представить в любую налоговую инспекцию заявление о перерасчете.

Законопроект с такой поправкой в НК принят в первом чтении.

Заявление о перерасчете налоговики рассмотрят в течение 30 дней. И если перерасчет сделают, пришлют новое налоговое уведомление.

Уплатить налог надо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с перерасчетом.

Форму заявления на перерасчет утвердит ФНС. Проект уже опубликован на федеральном портале.

Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.

Начать дискуссию

Зарплата

Как считать зарплату за первую половину месяца

При начислении зарплаты за первую половину месяца не имеет значения дата ее выплаты.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Планы ФНС, цели Минфина, индексация, налоговая миграция. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налог на имущество физических лиц

Физлицам будут пересчитывать имущественные налоги по заявлению

В НК введут новую норму, по которой при наличии оснований, влекущих перерасчет суммы ранее исчисленного налога, физлица могут представить в любую налоговую инспекцию заявление о перерасчете.

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк

Последний день суперскидок на курсы повышения квалификации и профпереподготовки!

28 июня — последний день акции на популярные курсы «Клерка»! Воспользуйтесь выгодным предложением, чтобы повысить квалификацию, увеличить доход или развернуть свою карьеру в другую сторону, и поторопитесь — начало обучения уже 1 июля!

Последний день суперскидок на курсы повышения квалификации и профпереподготовки!
Электронные деньги

Цифровую валюту пока учитывают как НМА или запасы

Установлен запрет на использование цифровой валюты (криптовалюты) на территории РФ в качестве средства платежа.

Наталья Горячая
Право

Большой палец вверх может заменить согласие в договоре

По договору купли-продажи ИП Р обязался передать ИП С мобильный торговый киоск. Стороны договорились признавать юридическую силу всех документов, которые передаются не только в виде оригиналов, но и по электронной почте, и в мессенджере.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Степашка заплатит НДФЛ, налог на бездетность хотят вернуть, чай в пакетиках предлагают запретить

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

18
Налоговые изменения 2025

🔥 Экстренный вебинар по изменениям в НК уже сегодня!

Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми будем жить с 2025 года. На вебинаре обсудим актуальный текст законопроекта, первые спорные вопросы, возможные последствия его принятия.

Бесплатно с Увольнение

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс
НДС

Почему для гостиниц продлили нулевой НДС

Чтобы развивать въездной и внутренний туризм, кабмин продлит льготу по НДС для гостиниц до 2030 года. Она должна была закончиться 30 июня 2027 года.

НДФЛ

Поступления в бюджет от налога на богатых выросли: причина

До конца года власти планируют собрать 176 млрд рублей с обеспеченных россиян, которые платят НДФЛ по ставке 15%.

1
Sermone_res_resolvuntur
Маркетинг

Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг

Реклама Wildberries и Russ с посланием «Дима, ну ты где?» вызвала вирусную реакцию среди российских брендов. Компании, включая Яндекс.Путешествия и МТС, предложили свои креативные ответы и специальные предложения. Узнайте, как одна реклама объединила бренды в масштабный флешмоб.

Как Дима, корзина и Wildberries взорвали российский маркетинг
2

Разборы законов

1 337
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на июль, ведь что? Ведь наступает самый урожайный месяц! Именно в июле компании выплачивают больше всего дивидендов. Но дивидендов так много, что выбрал только самые крупные дивиденды и самые крупные компании.

Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть
Общество

Заполняемость поездов Москва — Санкт-Петербург достигла 100%

Поэтому РЖД запускает дополнительные рейсы и предоставит сдвоенные составы поездов «Сапсан».

Обзоры для бухгалтера

Еще один проект с поправками в НК: горшочек не вари. Бухгалтеры спорят с Минтрудом насчет расчета стажа и работы совместителя. 🍿 «Ночной бухгалтер» № 1712

Даешь больше проектов разных (но не факт, что хороших) — Госдума в первом чтении приняла поправки в НК, касающиеся имущественных налогов. Бухгалтеры сегодня разошлись не на шутку, никто им не может угодить, особенно Минтруд. Они спорят о том, как считать стаж и как устанавливать рабочее время совместителю. Ну, и другие новости тоже будут.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налог на прибыль

За изъятую недвижимость нужно платить налог на прибыль

Если у компании изъяли недвижимость и выплатили за это компенсацию, она входит в доходы для налога на прибыль.

Инвестиции

Центробанк аннулировал брокерскую лицензию у банка HSBC

Участник рынка ценных бумаг сам подал заявление об аннулировании брокерской лицензии.

Информационные технологии

Бот-технологии хотят блокировать без суда за информацию преступной направленности

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что в России необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой бот-технологиями.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Санкции 2022-2024

Депутат: снижение эффективности санкций США расширит возможности России

Газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники пишет, что власти США не могут слишком сильно давить санкциями на энергетический сектор России, Ирана и Венесуэлы, поскольку это приведет к скачку цен на нефть во всем мире. Еще одна причина – скорые выборы президента США.

Интересные материалы

Клерк
УСН

Как изменятся правила работы на УСН с 2025 года: обзор поправок в НК РФ

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств, а также придется платить НДС (но не всем).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру