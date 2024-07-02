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Электронная отчетность

6-НДФЛ нельзя подписать простой электронной подписью. Нужна КЭП.

В статье 80 НК сказано, что налоговые декларации и РСВ сдают по ТКС обязательно с квалифицированной электронной подписью.

Между тем такой же нормы про расчеты – в частности, 6-НДФЛ — нет.

Об этом сообщает ФНС в письме от 11.06.2024 № БС-2-11/8717@.

Между тем есть административный регламент ФНС — приказ от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@.

По нему электронная отчетность должна быть подписана КЭП.

Таким образом, при сдаче 6-НДФЛ электронно по ТКС надо использовать только квалифицированную электронную подпись.

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