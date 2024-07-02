Минфин: все необлагаемые налогом на прибыль доходы есть в ст. 251 НК

При определении доходов для налога на прибыль надо ориентироваться на статьи 249, 250 и 251 НК.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-03-06/1/33320.

В частности, доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, указаны в ст. 251 НК.

Перечень таких доходов — исчерпывающий. Только те доходы, которые входят в этот перечень, являются необлагаемыми.

Если доход в этот перечень не входит, с него надо платить налог на прибыль.

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