Банки начали внедрять единый QR-код для оплаты покупок

Сканируя единый QR-код на кассе, покупатель перейдет на страницу с выбором удобной платежной системы.

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила пилотный проект по внедрению универсального QR-кода. В тестах принимают участие 15 банков и несколько торгово-сервисных предприятий.

«При оплате с помощью нового целевого решения покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после чего на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат — через СБП или с помощью других pay-сервисов», — сказали в НСПК.

«Сбер», Альфа-банк и Т-банк решили объединиться в консорциум, чтобы создать единый QR в качестве альтернативы НСПК.

Платежи будут принимать следующим образом: в магазине покупатель сканирует QR-код на кассе, после чего откроется страница оплаты с доменом multiqr.ru, где можно выбрать способ платежа. Это могут быть Pay-сервисы, Система быстрых платежей или цифровой рубль. Транзакцию будет проводить расчетный банк консорциума.