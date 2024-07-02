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Поправки в НК РФ

Свидетельства об ИНН отменят

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-1-Учет) об ИНН.

Постановку на учет будут подтверждать:

  • выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);

  • выписка из ЕГРЮЛ;

  • выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;

  • выписка из ЕГРИП.

Такая норма заложена в законопроекте, который принят в первом чтении.

Таким образом, физлица вместо свидетельства об ИНН по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022) будут получать выписку из ЕГРН.

Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.

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