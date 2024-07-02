Свидетельства об ИНН отменят

Постановку на учет будут подтверждать:
выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН);
выписка из ЕГРЮЛ;
выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
выписка из ЕГРИП.
Такая норма заложена в законопроекте, который принят в первом чтении.
Таким образом, физлица вместо свидетельства об ИНН по форме № 2-1-Учет (КНД 1122022) будут получать выписку из ЕГРН.
Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.
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