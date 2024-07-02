Число должников в предбанкротном состоянии сократилось в два раза

С мая 2024 года кредиторы могут инициировать банкротство должника при сумме долга от 2 млн рублей. Раньше этот порог составлял 300 тысяч.

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев заявил, что количество налоговых должников в предбанкротном состоянии уменьшилось в два раза. Речи идет о компаниях, в отношении которых ФНС может начать процедуру банкротства.

«Мы посмотрели, что это даст на нашем примере. У нас количество должников-предбанкротов, которых нужно заявлять, стало в два раза меньше», — сказал Чекмышев.

Должников стало меньше после того, как в мае вступили в силу поправки в закон о несостоятельности. Порог входа в банкротство увеличился почти в семь раз — с 300 тыс. до 2 млн рублей. Об этом мы писали здесь.