Собственников компании Elena Furs привлекут к субсидиарной ответственности

Компания по продаже меховых изделий Elena Furs находится в состоянии банкротства с долгами свыше 450 млн рублей. Почти вся эта сумма — заложенность перед ФНС из-за применения схемы налоговой оптимизации.

Временный управляющий ООО «Елена Фурс» Павел Семенов подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей торговой сети Артема, Мхитара, Сусанну и Элину Степанян. Компания была бизнесом одной семьи. У фирмы нет в собственности какого-либо имущества, поэтому Семенов будет ходатайствовать о введении конкурсного производства. Об этом пишет «Коммерсант».

В марте 2023 года ИФНС №4 по Москве инициировала банкротство компании с требованием выплатить 450 млн рублей налогов и штрафов по итогам выездной налоговой проверки с апреля по декабрь 2017 года.

В 2021 году «Елена Фурс» незаконно предъявила к вычету сумму НДС, а также завысила расходы при исчислении налога на прибыль. Эти доначисления компания попыталась оспорить в суде, но дело проиграла. Суд установил, что ООО заключало договоры комиссии с подконтрольными ИП на специальных режимах налогообложения. В 2017 году компания продавала почти полностью комиссионный товар — на него пришлось 92,25% от общей суммы продаж.

Кроме того, ФНС не нашла производств по адресам большинства ИП. Предприниматели утверждали, что покупали шубы на рынке за наличный расчет, а изделия возили на такси. За проверяемый период ИП обналичили 1,5 млрд рублей.

С 2017 года спрос на меховые изделия снизился на три четверти. Прибыль ООО «Елена Фурс» снижалась с 2019 года и в 2021 году составила 850 млн рублей, а чистая прибыль — 10,3 млн.