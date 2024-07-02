По многочисленным просьбам ФНС определит параметры налоговой амнистии

ФНС продолжает настаивать на том, что в законе не стоит определять четкие критерии незаконного дробления. В противном случае это откроет новые возможности для применения схем.

Ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025 ФНС скорректирует механизм амнистии за дробление бизнеса. Однако устанавливать в законе детальные критерии дробления не будут. Налоговики уверены, что сложившейся судебной практики по этому вопросу вполне достаточно.

Глава «Опоры России» Александр Калинин попросил при доработке законопроекта детально описать понятие дробления и алгоритм доказывания вины. Поскольку сейчас деление бизнеса может проходить законно, если есть деловая цель. Об этом пишут «Ведомости».

В ФНС считают, что если в законе прописать критерии допустимого и недопустимого дробления, это создаст новые возможности для уклонения от уплаты налогов.

Также представители бизнес-объединения считают, что ФНС нужно определить налоговую амнистию за дробление как разовую акцию.

Ранее мы писали, что ТПП за амнистию бизнесу, который отказался от дробленки уже в 2024 году.