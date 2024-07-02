Компании прошли тысячу проверок с помощью приложения «Мобильный инспектор»

Мобильное приложение «Мобильный инспектор» позволяет инспекторам проводить проверку бизнеса в дистанционном режиме. Вся информация и фиксация нарушений сохраняется в истории контрольных мероприятий.

В 2024 году контролирующие органы провели больше 1 тыс. тестовых проверок с использованием приложения «Мобильный инспектор». Оно позволяет контролировать работу компаний в дистанционном режиме.

«Приложение позволяет через Госуслуги установить связь и зафиксировать на видео в режиме онлайн соблюдение требований. Проведено более 1 тыс. проверок», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

«Мобильный инспектор» может отслеживать геолокацию контролируемого лица, сохранять фото-, видео- и аудиоматериалы проверки. История всех мероприятий будет доступна инспектору и предпринимателю в любой момент.

В 2023 году число проверок сократилось до 353 тысяч. Это в пять раз меньше по сравнению с 2019 годом. Инспекторы применяют риск-ориентированный подход, а также профилактические визиты, по итогам которых компаниям выдают рекомендации исправить недочеты, а штрафы не выписывают.