Заявки на подключение к отоплению и воде будут принимать на Госуслугах

С 1 марта 2025 года на Госуслугах будет доступен новый сервис по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заключить договор можно онлайн.

Кабмин принял постановление, по которому с 1 марта 2025 года физлица и компании смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале Госуслуг.

«Решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям <…>. При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на ее сайте», — сказано на сайте правительства.

При подаче заявок на портале Госуслуг есть возможность автоматического заполнения полей и отправки документов в электронном виде. После обработки запроса заявитель увидит в личном кабинете условия подключения и электронную версию договора. Подписать соглашение также можно онлайн.