ФНС снова начислила блогеру Валерии Чекалиной долг на 12 млн рублей

Блогер Лерчек пожаловалась, что весь ее заработок уходит на погашение налоговых долгов.

Блогеру Валерии Чекалиной, которая в конце 2023 года погасила налоговые долги, ФНС доначислила еще 12 млн рублей. Эту сумму определили в ходе налоговой проверки, которая до сих пор продолжается.

В мае 2024 года блогеру Лерчек доначисли 20 млн рублей. Тогда она сообщила, что все деньги уходят на погашение налогов. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

В марте 2023 года Валерии Чекалиной и ее супругу Артему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже пару обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Недавно мы писали, что Следственный комитет закрыл дело против Чекалиной об отмывании денег «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».