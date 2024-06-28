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Уклонение от уплаты налогов

ФНС снова начислила блогеру Валерии Чекалиной долг на 12 млн рублей

Блогер Лерчек пожаловалась, что весь ее заработок уходит на погашение налоговых долгов.

Блогеру Валерии Чекалиной, которая в конце 2023 года погасила налоговые долги, ФНС доначислила еще 12 млн рублей. Эту сумму определили в ходе налоговой проверки, которая до сих пор продолжается.

В мае 2024 года блогеру Лерчек доначисли 20 млн рублей. Тогда она сообщила, что все деньги уходят на погашение налогов. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

В марте 2023 года Валерии Чекалиной и ее супругу Артему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже пару обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Недавно мы писали, что Следственный комитет закрыл дело против Чекалиной об отмывании денег «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

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Комментарии

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  • Ирина

    Дороговато обходится быть амбассадором ФНС)))

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Блогер Лерчек пожаловалась, что весь ее заработок уходит на погашение налоговых долгов.

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