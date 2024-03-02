Уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.
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Следственный комитет полностью прекратил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной. За Лерчек признали право на реабилитацию.

Адвокат блогера Константин Третьяков сообщил РБК, что дело закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Это второе дело против Чекалиной, а первое — по обвинению в уклонении от уплаты налогов закрыли в конце декабря 2023 года.

Тогда по решению ФНС блогер в общей сложности выплатилаоколо 500 млн рублей.

Сейчас Валерия Чекалина имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда. Со счетов блогера и ее супруга, который тоже был фигурантом, сняли все ограничения и аресты.

Напомним, что в марте 2023 года против блогера Лерчек возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Индивидуальный предприниматель превысила лимит по выручке в 150 млн рублей, который позволяет применять УСН. Вместо перехода на общую систему налогообложения Чекалина стала переводить выручку на ИП супруга и других родственников.

Комментарии

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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    вот смеху-то будет, если она 500 лямов и возместит!

    Хрень какая-то.... видимо вторые 500 пошли не в налоговую, а Бастрыкину

Уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.

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