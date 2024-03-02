Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Следственный комитет полностью прекратил уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной. За Лерчек признали право на реабилитацию.

Адвокат блогера Константин Третьяков сообщил РБК, что дело закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Это второе дело против Чекалиной, а первое — по обвинению в уклонении от уплаты налогов закрыли в конце декабря 2023 года.

Тогда по решению ФНС блогер в общей сложности выплатилаоколо 500 млн рублей.

Сейчас Валерия Чекалина имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда. Со счетов блогера и ее супруга, который тоже был фигурантом, сняли все ограничения и аресты.

Напомним, что в марте 2023 года против блогера Лерчек возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Индивидуальный предприниматель превысила лимит по выручке в 150 млн рублей, который позволяет применять УСН. Вместо перехода на общую систему налогообложения Чекалина стала переводить выручку на ИП супруга и других родственников.