Банк «Точка» вернет деньги клиентам за технический сбой

27 июня в работе банка «Точка» произошел технический сбой, из-за которого перестали работать многие сервисы. Сейчас основная часть работы восстановлена: клиенты могут проводить все операции, которые не были доступны ранее.

«В тот же день мы все восстановили, но некоторые последствия сбоя могли быть критичными, поэтому мы выплатим манибэк всем, кого затронули неполадки. Потому что ваше доверие дороже денег», — сказано в телеграм-канале банка.

Неполадки в работе банка были и в марте 2024 года. Тогда клиенты не могли войти в личный кабинет и оформить документы.