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Банки

У банка «Точка» технический сбой

Клиенты могут столкнуться с проблемами в работе банковских сервисов. Специалисты уже решают проблему с одним из внешних центров обработки данных.

Банк «Точка» предупредил клиентов о техническом сбое в работе сервисов. Сейчас компания занимается решением проблем.

«Сегодня у нас случился технический сбой. Из-за него перестали работать многие сервисы Точки. Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных», — сказано в телеграм-канале кредитной организации.

В марте 2024 года клиенты банка «Точка» не могли войти в личный кабинет и оформить документы.

Напомним, что банк Точка попал под недавние санкции США.

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