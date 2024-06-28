У банка «Точка» технический сбой

Банк «Точка» предупредил клиентов о техническом сбое в работе сервисов. Сейчас компания занимается решением проблем.
«Сегодня у нас случился технический сбой. Из-за него перестали работать многие сервисы Точки. Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных», — сказано в телеграм-канале кредитной организации.
В марте 2024 года клиенты банка «Точка» не могли войти в личный кабинет и оформить документы.
Напомним, что банк Точка попал под недавние санкции США.
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