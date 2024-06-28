У банка «Точка» технический сбой

Обмен криптовалюты: 3 сервиса для новичков

Если вы никогда не имели дела с криптовалютами и вам кажется, что это слишком сложно и непонятно, воспользуйтесь сервисами, специально предназначенными для новичков. Они не требуют углубленных знаний в крипто-тематике, и позволяют совершать только базовые операции: «прямую» покупку, продажу и обмен токенов. Что это за сервисы, и как они работают?