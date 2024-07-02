❗ С 1 июля — новый порядок выплаты задолженности по ипотеке и иным кредитам

Федеральный закон от 19.12.2023 № 607-ФЗ внес изменения в закон о потребительском кредите (займе).

Согласно вступающему в силу ФЗ, в случае просрочки по кредиту сначала будут погашаться:

Задолженность по процентам. Задолженность по основному долгу. Проценты за текущий период платежей. Основной долг за этот период. И только потом — неустойка и другие платежи.

Ранее неустойка была третьей в этом списке.

Тем самым закон поможет гражданам скорее рассчитаться с долгом.

Банк может потребовать от заемщика застраховать заложенное имущество и иной страховой интерес. Если заключение договора страхования не обязательно, кредитор должен предложить сопоставимый вариант ипотечного кредитования без страхования. Кроме того, банк обязан предоставить ипотечный кредит на тех же условиях, если заемщик самостоятельно оформил страховку у другого страховщика.

Раньше такие правила действовали только в отношении потребительского кредита.

Также банк может повысить ставку по ипотеке:

при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней ;

его отказе от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.

Эти разъяснения приводит сайт Госдумы.