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Валюта

Мосбиржа вернула клиентам остатки долларов и евро

Замороженную валюту на счетах клиентов Мосбиржи перевели в рубли и вернули инвесторам.

Национальный клиринговый центр (НКЦ) завершил конвертацию зависших из-за санкций долларов и евро. Клиенты Мосбиржи получили все выплаты в полном объеме. За исключением средств в долларах, которые лежат на заблокированных счетах в иностранных банках.

Доллары полностью перевели в рубли, а евро возвратили на счета инвесторов и в рублях, и в европейской валюте. Конвертацию провели по центральному курсу НКЦ, который был установлен на 13 июня 2024 года.

«В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках», — сказали в Мосбирже.

12 июня Мосбиржа попала под санкции США и прекратила торги в долларах и евро. Часть средств клиентов в валюте была заморожена.

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