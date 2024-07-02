Право ИП на ОСНО уменьшать базу для взносов 1% на расходы пропишут в НК

Базу для взносов 1% ИП на ОСНО будут считать так: (Доходы – (Профвычеты – Взносы) – 300 000) × 1%.

То есть для расчета 1% из доходов будут вычитать профвычет (расходы). Но не весь, а за исключением страховых взносов на ОПС и ОМС.

Такая поправка заложена в законопроекте, который принят в первом чтении.

Таким образом, взносы не будут уменьшать базу для взносов. При этом не уточняется, какие именно взносы исключаются – только фиксированные ИП или за работников тоже. Пока по новой норме НК выходит, что все.

Напомним, сейчас в НК нет нормы про уменьшение дохода на расходы при расчете взносов 1%. Но на практике считают именно так, и у этого расчета есть свои причины.

Для ИП на ОСНО, например, было решение Конституционного Суда от 30.11.2016 № 27-П, для УСН «доходы минус расходы» – письмо Минфина от 12.02.2018 № 03-15-07/8369.

Теперь нормы для ИП на ОСНО пропишут в НК, а для ИП на УСН ее по-прежнему не будет в Кодексе.

Как считать взнос 1% на разных режимах налогообложения, мы разбирали тут.

Ранее мы писали, что для ИП на ОСНО поменяют срок уплаты авансов по НДФЛ.