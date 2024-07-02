Российскую промышленность поддержат дополнительно: новый закон

С 1 июля вступают в силу изменения в Федеральный закон «О промышленной политике в РФ».

Федеральный закон от 25.12.2023 № 658-ФЗ вводит понятия российской промышленной продукции и ее производителя.

Чтобы создать единый механизм идентификации, на нее будут оформлять цифровые паспорта.

Правительство сможет устанавливать требования о приобретении, использовании и реализации российской промышленной продукции в приоритетном порядке.

К задачам промышленной политики, в частности, отнесено развитие промышленной кооперации и увеличение доли российских компонентов в составе производимой промышленной продукции.

Предусмотрено создание реестра российской промышленной продукции, размещаемого в государственной информсистеме промышленности.

Включение в реестр сведений о промпродукции, которая соответствует критериям, служит основанием для использования знака «Российская промышленная продукция».

В госинформсистеме помимо информации о цифровых паспортах будет отражена потребность в промышленной продукции, не имеющей аналогов в России.