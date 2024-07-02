Высшая налоговая академия дарит неделю бесплатного обучения!

Какую форму юрлица выбрать для работы на маркетплейсе

Чтобы вести бизнес на маркетплейсе, можно зарегистрировать самозанятость, ИП или юридическое лицо. Юрлицо дает бизнесу самые широкие возможности для роста, но здесь важно правильно выбрать тип компании, который лучше всего подойдет для ваших целей. В статье разобрались, как это сделать.