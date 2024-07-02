Высшая налоговая академия дарит неделю бесплатного обучения!

Высшая налоговая академия предлагает целую неделю бесплатного обучения. Получать знания можно онлайн, а в конце участники получат официальные документы о повышении квалификации.
В бесплатное обучение входят следующие программы:
Всероссийская налоговая аттестация-2024.
Консультант по налогам и сборам: программа профпереподготовки.
Финансовый менеджер: программа профпереподготовки.
1С:Бухгалтерия 3.0: новое в 2024 году.
Прослеживаемость товаров: главное для бухгалтера.
Главбух со знаниями МСФО. Уровень 8D по профстандарту.
Бухгалтер в торговле: настройка учета под изменения в законодательстве и тренды ретейла.
По итогам бесплатного обучения выдается именной Сертификат.
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