С процентов по долгосрочным вкладам будут по-новому считать НДФЛ

Есть необлагаемый минимум для расчета облагаемого НДФЛ дохода от процентов по вкладу: 1 млн руб. × ставку ЦБ (максимальная в течение года). Данный минимум действует только в течение года. Это исправят: для долгосрочных вкладов будет по-другому.

Поправка заложена в законопроекте, который принят Госдумой в первом чтении.

Если в текущем году необлагаемая сумма (1 млн × ставку ЦБ) больше, чем реальная сумма процентов, то превышение может уменьшать вплоть до нуля налоговую базу в следующих годах. Но такой перенос будет возможен, только для процентов, начисленных за текущий год.

Таким образом, сейчас имеет значение только дата выплаты процентов. Теперь будет иметь значение и период, за который начислен доход. Банки будут передавать сведения в ФНС с разбивкой по годам, за которые начислены проценты.

Недавно мы писали, что с 2025 года про начисленные проценты по вкладам налоговики узнают автоматически.