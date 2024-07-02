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Адвокат

С 1 июля закон повысил требования к адвокатам

Ужесточили требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката.

Это повысит гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Изменения не распространяются на получивших высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления закона в силу.

Согласно закону от 22.04.2024 № 83-ФЗ, с 1 июля 2024 года претендент на статус адвоката должен иметь ученую степень по юридической специальности либо один из вариантов высшего образования:

  • по специальности «юриспруденция» или «правоведение»;

  • с квалификацией «магистр» по направлению подготовки «юриспруденция» либо «правоведение», если есть диплом бакалавра по аналогичным направлениям или по направлению «обеспечение законности и правопорядка»;

  • с квалификацией «юрист» по специальностям из группы «юриспруденция» либо по специальности «правоведение».

У образовательных программ должна быть госаккредитация. Это правило оставили.

Новшества не касаются тех, кто получил высшее юробразование или указанную ученую степень до 1 июля 2024. А также стажеров, которые до этого дня заключили срочный трудовой договор с адвокатским образованием или адвокатом с кабинетом.

Ранее мы писали, что новый закон ужесточил требования к адвокатам, и будет их единый реестр.

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