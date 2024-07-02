С 1 июля закон повысил требования к адвокатам

Это повысит гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Изменения не распространяются на получивших высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления закона в силу.

Согласно закону от 22.04.2024 № 83-ФЗ, с 1 июля 2024 года претендент на статус адвоката должен иметь ученую степень по юридической специальности либо один из вариантов высшего образования:

по специальности «юриспруденция» или «правоведение»;

с квалификацией «магистр» по направлению подготовки «юриспруденция» либо «правоведение», если есть диплом бакалавра по аналогичным направлениям или по направлению «обеспечение законности и правопорядка»;

с квалификацией «юрист» по специальностям из группы «юриспруденция» либо по специальности «правоведение».

У образовательных программ должна быть госаккредитация. Это правило оставили.

Новшества не касаются тех, кто получил высшее юробразование или указанную ученую степень до 1 июля 2024. А также стажеров, которые до этого дня заключили срочный трудовой договор с адвокатским образованием или адвокатом с кабинетом.

Ранее мы писали, что новый закон ужесточил требования к адвокатам, и будет их единый реестр.