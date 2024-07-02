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Льготу по НДФЛ получат семьи, если второй ребенок родился в год продажи жилья

ФНС России ответила на вопрос как определить количество детей в семье и их возраст для применения освобождения от НДФЛ при продаже жилья

Напомним, что доходы от продажи жилья освобождается от НДФЛ независимо от срока нахождения объекта в собственности, если соблюдаются определенные в налоговом кодексе условия. Одно из них - наличие у налогоплательщика или его супруга не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет.

В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.

Как определяется количество детей налогоплательщика в целях применения льготы по налогу на доходы физических лиц при продаже недвижимости?

Вот ответ налоговой.

Согласно пункту 2.1 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ одним из условий освобождения налогоплательщика и членов его семьи от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости является наличие у налогоплательщика или его супруга или супруги не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет. Эта отметка повышается до 24 лет, если дети обучаются по очной форме в образовательных организациях.

Возраст детей определяется на дату государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика к покупателю.

Учитывая высокую социальную значимость этой нормы налогового кодекса, ФНС России полагает возможным определять количество детей налогоплательщика (его супруга или супруги) по состоянию на 31 декабря года продажи объекта недвижимости. ФНС России ссылается на свое письмо № БС-4-11/13246@ от 05 октября 2022 года.

Это значит, что воспользоваться налоговой льготой смогут семьи, в которых второй ребенок родился после совершения сделки, но в том же году.

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Льготу по НДФЛ получат семьи, если второй ребенок родился в год продажи жилья

ФНС России ответила на вопрос как определить количество детей в семье и их возраст для применения освобождения от НДФЛ при продаже жилья

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