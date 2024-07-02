Какие ошибки допускают бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях

Нередко уведомления по ЕНП поступают с ошибками.

Самые частые ошибки озвучили в региональном УФНС:

указание недействующих ОКТМО;

несоответствие отчетных периодов — например, при подаче в 2024 году указываются периоды 2023 года или еще не наступивших периодов;

несоответствие ОКТМО и КПП организации.

В уведомлениях КПП и ОКТМО должно соответствовать данным РСВ и 6-НДФЛ. В случае расхождения ошибочные начисления приведут к задвоению начислений, предупреждают налоговики.

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